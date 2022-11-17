Matt Mahan勝出聖荷西市長選舉 Cindy Chavez承認落敗

【KTSF 毛皓延報導】

Santa Clara縣參事Cindy Chavez承認在聖荷西市長競選中，輸給聖荷西市議員Matt Mahan。

由於聖荷西是灣區最大城市，所以聖荷西市長選舉很受關注，自選舉日以來，Matt Mahan一直保持著微弱領先的優勢。

最新的點票結果顯示，Mahan得票51%，Chavez得票49%，Chavez承認落敗，但她將在未來兩年繼續做好縣議員工作，例如改善公共安全、增加可負擔房屋、解決無家可歸者問題。

她表示已致電祝賀Mahan，希望他擔任市長一切順利。

Chavez說：「當然我感失望，我到今天還真的相信，我會是能夠完成這項工作的最佳人選，例如清理聖荷西，讓這裡更安全，並建造可負擔房屋。」

Mahan就發文指，這是一場漫長而艱苦的競選，但是將會團結一起，他指這力量遠比政治競賽造成的任何分裂都強大得多，他說共同努力用理性來打擊犯罪，讓人更加可以住得起聖荷西。

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