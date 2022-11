Matt Mahan勝出聖荷西市長選舉 Cindy Chavez承認落敗

【KTSF 毛皓延報導】

Santa Clara縣參事Cindy Chavez承認在聖荷西市長競選中,輸給聖荷西市議員Matt Mahan。

由於聖荷西是灣區最大城市,所以聖荷西市長選舉很受關注,自選舉日以來,Matt Mahan一直保持著微弱領先的優勢。

最新的點票結果顯示,Mahan得票51%,Chavez得票49%,Chavez承認落敗,但她將在未來兩年繼續做好縣議員工作,例如改善公共安全、增加可負擔房屋、解決無家可歸者問題。

她表示已致電祝賀Mahan,希望他擔任市長一切順利。

Chavez說:「當然我感失望,我到今天還真的相信,我會是能夠完成這項工作的最佳人選,例如清理聖荷西,讓這裡更安全,並建造可負擔房屋。」

Mahan就發文指,這是一場漫長而艱苦的競選,但是將會團結一起,他指這力量遠比政治競賽造成的任何分裂都強大得多,他說共同努力用理性來打擊犯罪,讓人更加可以住得起聖荷西。

