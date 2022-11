灣區資深華文媒體記者王慶偉採訪期間突心臟病發不幸去世（視頻）

【KTSF】

灣區資深華文媒體記者王慶偉週三上午在採訪一場記者會突然心臟病發,送醫不治,享年66歲。

消息指,王慶偉週三在採訪聖塔克拉拉縣衛生局關於流感季者會的時候,在草地上突然倒下,救護人員立刻將他送醫急救,但仍舊不治。

消息傳出後,震驚灣區華文記者圈及社區,認識他的人除了讚賞他的專業能力,私底下王慶偉非常的和善,經常幫助人,人緣極好。

來自台灣的王慶偉,過世前擔任星島日報矽谷採訪主任、新美國人傳媒特約教育學者,他也曾在世界日報擔任記者,在灣區華語電視開創初期,也擔任過國語新聞主播,並在科技公司工作近十年。

王慶偉採訪矽谷新聞多年,還在柏克萊加大進修,學習最新的AI資訊,後來寫了《從人工智慧學習人生智慧 打造個人AI系統》。

王慶偉畢業於台灣世新大學的前身世界新聞專科學校,他在校友會十分活躍,世新校友會長表示,將協助其家人辦理後事。

