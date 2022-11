香港跑步教練黃俊橋花三個月從紐約跑到洛杉磯（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

來自香港的跑步教練黃俊橋,今年7月來到美國,在東岸紐約作起點,用三個多月的時間,沿著66號公路穿州過省,一路跑到南加州的洛杉磯,他完成這項壯舉之後來到灣區,並接受本台的訪問。

在香港當跑步教練的黃俊橋,機緣巧合下,開始接觸超級馬拉松這項運動,普通的馬拉松賽事長大約26英里,而只要是比這個距離長,一般都被稱為超級馬拉松。

他於疫情前為自己定下一個環球跑的計劃,先後到了台灣和日本,然後在今年7月在紐約時代廣場開始,穿過東岸幾個州去到芝加哥,之後沿著66號公路,經過伊利諾、密蘇里、德州、新墨西哥、亞利桑那州、最後跑到南加州的洛杉磯。

他表示,途中有遇到仇亞事件,有人向他作出挑釁行為,亦在俄亥俄州遭遇奇怪的目光。

黃俊橋說:「好像不是太善意,當然我是穿著跑步的裝束,我是一個華人,對他們來說可能是很新奇,沒有見過這樣的一個人,感覺上有點不是太安全的時間,我就和我的拍檔說,不如我們先離開這個危險範圍,我們才繼續跑。」

但當他去到一些中部的地方,就見識到當地的風土人情,亦遇到很多友善的人,當中最令他難忘的就是亞利桑那州。

黃俊橋說:「亞利桑那州有山有水,又有些峽谷可以去跑,去挑戰一下,而當地的生活指數亦較低、較便宜。」

他說,旅途中一般都是在車上睡覺,過幾天就會入住酒店梳洗、執拾行李,他亦指之前在台灣及日本跑步的經驗,幫助了今次的旅程很多,亦體會到如何照顧自己的身體,因應情況去調整自己的體力。

黃俊橋說:「原來我除了是這麼能跑之外,亦能在生活技巧、技能上,容易的去適應到環境。」

他表示,非常有信心面對未來的挑戰,打算繼續他的環球跑計劃,包括非洲、歐洲和澳州,完成美國的長跑之後,黃俊橋來到灣區住在朋友的家,週四返回香港。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。