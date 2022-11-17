香港跑步教練黃俊橋花三個月從紐約跑到洛杉磯（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

來自香港的跑步教練黃俊橋，今年7月來到美國，在東岸紐約作起點，用三個多月的時間，沿著66號公路穿州過省，一路跑到南加州的洛杉磯，他完成這項壯舉之後來到灣區，並接受本台的訪問。

在香港當跑步教練的黃俊橋，機緣巧合下，開始接觸超級馬拉松這項運動，普通的馬拉松賽事長大約26英里，而只要是比這個距離長，一般都被稱為超級馬拉松。

他於疫情前為自己定下一個環球跑的計劃，先後到了台灣和日本，然後在今年7月在紐約時代廣場開始，穿過東岸幾個州去到芝加哥，之後沿著66號公路，經過伊利諾、密蘇里、德州、新墨西哥、亞利桑那州、最後跑到南加州的洛杉磯。

他表示，途中有遇到仇亞事件，有人向他作出挑釁行為，亦在俄亥俄州遭遇奇怪的目光。

黃俊橋說：「好像不是太善意，當然我是穿著跑步的裝束，我是一個華人，對他們來說可能是很新奇，沒有見過這樣的一個人，感覺上有點不是太安全的時間，我就和我的拍檔說，不如我們先離開這個危險範圍，我們才繼續跑。」

但當他去到一些中部的地方，就見識到當地的風土人情，亦遇到很多友善的人，當中最令他難忘的就是亞利桑那州。

黃俊橋說：「亞利桑那州有山有水，又有些峽谷可以去跑，去挑戰一下，而當地的生活指數亦較低、較便宜。」

他說，旅途中一般都是在車上睡覺，過幾天就會入住酒店梳洗、執拾行李，他亦指之前在台灣及日本跑步的經驗，幫助了今次的旅程很多，亦體會到如何照顧自己的身體，因應情況去調整自己的體力。

黃俊橋說：「原來我除了是這麼能跑之外，亦能在生活技巧、技能上，容易的去適應到環境。」

他表示，非常有信心面對未來的挑戰，打算繼續他的環球跑計劃，包括非洲、歐洲和澳州，完成美國的長跑之後，黃俊橋來到灣區住在朋友的家，週四返回香港。

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