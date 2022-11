共和黨重掌眾議院 料打擊拜登政府施政

【有線新聞】

美國中期選舉塵埃落定,傳媒推算共和黨重奪眾議院控制權,勢必打擊民主黨的總統拜登餘下兩年施政,預料會影響現屆政府在公共福利、稅務以至對烏克蘭援助的撥款。

美國中期選舉投票結束超過一星期,傳媒推算共和黨能以些微優勢,取得眾議院過半議席,由民主黨手上奪回控制權。

獲選為共和黨眾議院領袖的麥卡錫,預料會取代民主黨的佩洛西,接任眾議院議長。他指美國人準備好迎來新方向,共和黨眾議員會交出成績。

正在外訪的總統拜登發聲明祝賀,稱準備好與共和黨人合作,但拜登重申選民清晰表明希望降低生活成本、保障選擇權和維護民主,不應讓政治爭端拖慢前進步伐。

共和黨在競選期間已預告,會削減現屆政府的公共福利開支,延續前總統特朗普的減稅法案。重掌眾議院多個關鍵委員會後,更預料會推動調查拜登政府及他家人,例如拜登兒子亨特與中國的生意往來。

國會拉鋸可能影響美國對烏克蘭軍事經濟援助的撥款,及提高華府債務上限的計劃。

不過共和黨在眾議院的議席優勢未如預期般大,在參議院亦未能「翻盤」,黨內互相歸咎責任。

連任參議院少數黨領袖的麥康奈爾面對部分黨友質疑,則指共和黨在中期選舉,無力吸引溫和或獨立選民,進一步顯示共和黨溫和派,與支持前總統特朗普再競逐總統的右派分歧浮面,即使手握眾議院,能否團結黨內投票意向亦不明朗。

