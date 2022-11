【KTSF】

Amazon在週一通知加州政府將裁減263個Sunnyvale的人員。

紐約時報在同一天才報導,Amazon計劃最快本星期開始裁減大約一萬個企業和科技範疇的職位,是Amazon歷來最大規模的裁員。

除了Amazon之外,近期多家科技公司,包括Meta、Twitter、Salesforce等企業的裁員潮,也波及到灣區的員工。

