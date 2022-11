Walmart同意付31億 和解鴉片止痛處方藥訴訟

【KTSF 朱慧琪報導】

零售巨頭Walmart週二同意支付31億元,來和解有關Walmart被控不當處理類鴉片止痛處方藥的問題。

訴訟是由多個州和地方政府提出,根據紐約州檢察官指,零售巨頭Walmart在全國因不當處理類鴉片止痛藥的處方,導致全國的類鴉片藥物泛濫危機,除了31億元和解金之外,和解條文也要求Walmart加大力度防止處方欺詐,並標記可疑的處方,和解協議仍需要待43個州批准才正式生效。

Walmart否認指控,但認為達成和解對各方都有利。

在此之前,連鎖藥房CVS和Walgreens也發佈了類似聲明,他們各自表示將付約50億元和解金。

各級政府早前提出超過三千宗訴訟,控告多間藥廠、類鴉片藥物製造商和分銷商,低調提及類鴉片藥物上癮的風險,以及未能有效阻止人非法使用類鴉片藥物。

數據顯示,在過去20年,美國有超過50萬人的死亡與類鴉片藥物有關。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。