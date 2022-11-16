Walmart同意付31億 和解鴉片止痛處方藥訴訟

November 16, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(Mike Mozart / CC BY 2.0 / MGN)

【KTSF 朱慧琪報導】

零售巨頭Walmart週二同意支付31億元，來和解有關Walmart被控不當處理類鴉片止痛處方藥的問題。

訴訟是由多個州和地方政府提出，根據紐約州檢察官指，零售巨頭Walmart在全國因不當處理類鴉片止痛藥的處方，導致全國的類鴉片藥物泛濫危機，除了31億元和解金之外，和解條文也要求Walmart加大力度防止處方欺詐，並標記可疑的處方，和解協議仍需要待43個州批准才正式生效。

Walmart否認指控，但認為達成和解對各方都有利。

在此之前，連鎖藥房CVS和Walgreens也發佈了類似聲明，他們各自表示將付約50億元和解金。

各級政府早前提出超過三千宗訴訟，控告多間藥廠、類鴉片藥物製造商和分銷商，低調提及類鴉片藥物上癮的風險，以及未能有效阻止人非法使用類鴉片藥物。

數據顯示，在過去20年，美國有超過50萬人的死亡與類鴉片藥物有關。

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