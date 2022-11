【KTSF】

感恩節及聖誕節就快來臨,郵政局呼籲民眾用藍色郵箱寄禮物時,要注意幾個事項。

郵政局表示,有更多的小偷在節日假期期間,從藍色郵箱裡偷東西。

首先,查看印在藍色郵箱正面,最近一次取件的時間,確保在此之前將郵件放入郵箱,不要將信件或包裹在郵箱裡放過夜,因為盜賊可能會將禮物偷走。

第二,不要寄現金,如果你將會得價值不菲的禮物,請告知發件人你何時收到,以及是否收到。

如果你將會出門在外,請讓郵局保管你的郵件,或讓你信任的朋友代你取件。

用郵政局的服務來寄禮物的話,截止日期是12月24號下午12點前。

