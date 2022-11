【KTSF】

舊金山(三藩市)中央地鐵即將試行通車,週二交通局邀請社區人士參觀聯合廣場車站。

中央地鐵聯合廣場車站的入口位於Geary街夾Stockton街,乘客可以在這裡轉往捷運,以及Powell街的Muni輕軌車站,本星期六中央地鐵將會試行通車,市民週末可以免費乘坐中央地鐵來往四個車站,包括華埠白蘭站、聯合廣場/Market車站、Yueba Buena/Moscone車站,以及四街/Brannan的車站。

全長1.7英里的中央地鐵,將會連接灣景區、Market街以南、聯合廣場,以及華埠,每個中央地鐵車站都設置不同特色的藝術品。

