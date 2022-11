【KTSF】

前總統特朗普週二宣布參加2024年總統大選。

特朗普週二傍晚在佛羅里達州海湖莊園正式宣布,他已經向聯邦選舉委員會遞交文件,成為2024年總統大選的參選人,並且成立競選委員會,他的競選口號是”令美國再次強大”。

特朗普週二的宣布,剛好是中期選舉結束後一星期,共和黨在中期選舉中,失去一些關鍵州份的公職選舉,因而令部份共和黨人指責是特朗普效應造成。

外界推測,在共和黨內,有意染指總統大位的可能人選包括前副總統彭斯、前國務卿蓬佩奧,以及剛剛贏得連任的佛羅里達州州長Ron DeSantis。

