南灣的Fremont聯合高中學區又將迎來一位華裔學區委員（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

睽違六年之後，位於南灣的Fremont聯合高中學區，又將迎來一位華裔學區委員，帶您去認識已宣布當選的寇惠風（Stanley Kou）。

這次11月的選舉，位於南灣的Fremont聯合高中學區，將選出三位新的學區委員，儘管官方點票結果尚未結束，但由於票數落差明顯，第三高票的華裔學區委員候選人寇惠風，已在週日舉辦感恩餐會答謝支持者，並宣布當選。

寇惠風將在12月13日宣誓就職，宣告睽違六年，也就是繼擔任過此職務的魏虹之後，Fremont聯合高中學區又將再度有華裔的學區委員。

寇惠風說：「學區也需要有多族裔的代表性，能夠參與學區的政策的制定，然後學區的服務的工作，所以我覺得很榮幸有這樣子的機會，能夠代表華裔，來為我們所有學區的學生跟學生家長來服務。」

Fremont聯合高中學區共有五間高中，包括Lynbrook高中、Monta Vista高中、Cupertino高中、Homestead高中，以及Fremont高中，遍及Cupertino、Sunnyvale 和Saratogao等六個城市，有著明星高中學區的稱號。

身為第一代移民的寇惠風，從孩子上矽谷中文學校開始，就一路擔任學校義工，二度擔任矽谷中文學校校長，曾是中文學校聯合會會長。

他這次是首度參選公職，而且競選時間很短，卻能一舉當選，他是怎麼做到的？

寇惠風說：「雖然我的決定參選只有十週，但是回想起來在過去二十年，我都跟學校、跟公立學校、跟我們華人的社團，還有跟我們的中文學校，都有緊密的聯繫，所以不是我厲害，我相信就是因為大家知道，我很願意為教育來付出、來服務。」

今年62歲的寇惠風來自台灣，他在1989年來美國留學，取得德州達拉斯大學資訊管理的商學碩士學位，後來又取得聖塔克拉拉大學電腦工程碩士學位，擔任高科技業的工程師。

他說上任後最重要的，就是為學區內不同需求孩子提供公平且充足的學習環境。

寇惠風說：「那我們所謂的公平就是說，我們對於想要獲得深造，或者想要讀更好的、繼續就學的話，我們就要給他們充分的課程的選擇，那對於那些他需要及早就業，或者他只需要讀社區大學兩年制的，能夠在他的專業領域上，能夠獲得一些知識，讓他能夠及早進入就業市場的，我們也要提供他們足夠的課程。」

他想推動的工作還包括應對學區內學生人數逐年下降的情形，加強華人家庭對學區教育，及課程相關服務的瞭解，協助師生的身心健康，加強族裔間和諧。

他又提到目前該學區的學生畢業率是96%，希望幫助中輟生以提高畢業率。

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