南灣的Fremont聯合高中學區又將迎來一位華裔學區委員（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

睽違六年之後,位於南灣的Fremont聯合高中學區,又將迎來一位華裔學區委員,帶您去認識已宣布當選的寇惠風(Stanley Kou)。

這次11月的選舉,位於南灣的Fremont聯合高中學區,將選出三位新的學區委員,儘管官方點票結果尚未結束,但由於票數落差明顯,第三高票的華裔學區委員候選人寇惠風,已在週日舉辦感恩餐會答謝支持者,並宣布當選。

寇惠風將在12月13日宣誓就職,宣告睽違六年,也就是繼擔任過此職務的魏虹之後,Fremont聯合高中學區又將再度有華裔的學區委員。

寇惠風說:「學區也需要有多族裔的代表性,能夠參與學區的政策的制定,然後學區的服務的工作,所以我覺得很榮幸有這樣子的機會,能夠代表華裔,來為我們所有學區的學生跟學生家長來服務。」

Fremont聯合高中學區共有五間高中,包括Lynbrook高中、Monta Vista高中、Cupertino高中、Homestead高中,以及Fremont高中,遍及Cupertino、Sunnyvale 和Saratogao等六個城市,有著明星高中學區的稱號。

身為第一代移民的寇惠風,從孩子上矽谷中文學校開始,就一路擔任學校義工,二度擔任矽谷中文學校校長,曾是中文學校聯合會會長。

他這次是首度參選公職,而且競選時間很短,卻能一舉當選,他是怎麼做到的?

寇惠風說:「雖然我的決定參選只有十週,但是回想起來在過去二十年,我都跟學校、跟公立學校、跟我們華人的社團,還有跟我們的中文學校,都有緊密的聯繫,所以不是我厲害,我相信就是因為大家知道,我很願意為教育來付出、來服務。」

今年62歲的寇惠風來自台灣,他在1989年來美國留學,取得德州達拉斯大學資訊管理的商學碩士學位,後來又取得聖塔克拉拉大學電腦工程碩士學位,擔任高科技業的工程師。

他說上任後最重要的,就是為學區內不同需求孩子提供公平且充足的學習環境。

寇惠風說:「那我們所謂的公平就是說,我們對於想要獲得深造,或者想要讀更好的、繼續就學的話,我們就要給他們充分的課程的選擇,那對於那些他需要及早就業,或者他只需要讀社區大學兩年制的,能夠在他的專業領域上,能夠獲得一些知識,讓他能夠及早進入就業市場的,我們也要提供他們足夠的課程。」

他想推動的工作還包括應對學區內學生人數逐年下降的情形,加強華人家庭對學區教育,及課程相關服務的瞭解,協助師生的身心健康,加強族裔間和諧。

他又提到目前該學區的學生畢業率是96%,希望幫助中輟生以提高畢業率。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。