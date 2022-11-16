舊金山警方將在節日購物季節加強在聯合廣場執法（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）聯合廣場去年出現肆無忌憚的商店盜竊事件，市府表示，將在今年節日購物季節，加強在聯合廣場的執法活動。

舊金山市長布里德說：「我知道有一些片段還在網上廣傳中，旨在於殘酷的描繪我們美麗的城市，但是我要告訴大家的是，事態已有了改變，向好的方向發展，我對未來感到樂觀和興奮。」

為了取締商店盜竊活動，除了增加警察巡邏之外，市府和舊金山警察部門推出社區大使計劃，聘用退休警員協助執法，去年11月20日至12月6日，實施計劃後的16天內，和前一年的同時期相比，襲擊事件減少了67%，搶劫減少91%，偷竊減少82%，汽車盜竊事件減少至零。

也因為在聯合廣場加派的警力，今年在這裡的犯罪活動也相應的減少。

舊金山警察局長Bill Scott說：「去年節日季節，來這裡一定會碰到我們的警察，今年亦是如此，我們將派出警員，民眾不一定會看得到，但是這些警員將會逮捕以身試法的人。」

警察部門方面也強調，為了加強保安措施，一些街道也會禁止車輛行駛，市府也將加強停車場的巡邏，一些如Market街在四街到五街的地段，也將派駐更多舊金山警察部門的社區大使。

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