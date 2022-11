舊金山警方將在節日購物季節加強在聯合廣場執法（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)聯合廣場去年出現肆無忌憚的商店盜竊事件,市府表示,將在今年節日購物季節,加強在聯合廣場的執法活動。

舊金山市長布里德說:「我知道有一些片段還在網上廣傳中,旨在於殘酷的描繪我們美麗的城市,但是我要告訴大家的是,事態已有了改變,向好的方向發展,我對未來感到樂觀和興奮。」

為了取締商店盜竊活動,除了增加警察巡邏之外,市府和舊金山警察部門推出社區大使計劃,聘用退休警員協助執法,去年11月20日至12月6日,實施計劃後的16天內,和前一年的同時期相比,襲擊事件減少了67%,搶劫減少91%,偷竊減少82%,汽車盜竊事件減少至零。

也因為在聯合廣場加派的警力,今年在這裡的犯罪活動也相應的減少。

舊金山警察局長Bill Scott說:「去年節日季節,來這裡一定會碰到我們的警察,今年亦是如此,我們將派出警員,民眾不一定會看得到,但是這些警員將會逮捕以身試法的人。」

警察部門方面也強調,為了加強保安措施,一些街道也會禁止車輛行駛,市府也將加強停車場的巡邏,一些如Market街在四街到五街的地段,也將派駐更多舊金山警察部門的社區大使。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。