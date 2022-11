【KTSF】

中半島San Mateo在明年提高最低工資。

San Mateo縣議會一致通過明年4月1號起,將縣內最低時薪提升至16.50元。

縣議會主席希望加薪能夠刺激經濟,並幫助生活在這個昂貴社區的家庭,以及從疫情中正復甦的小商業。

