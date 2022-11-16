俄羅斯導彈射進波蘭境內兩人亡 或觸發北約介入戰爭

November 16, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

美國引述波蘭的情報指，俄羅斯的導彈射進波蘭境內，造成兩人死亡，波蘭是北約成員國，俄羅斯此舉很可能觸發北約介入戰爭，美國國務院表示正在同波蘭協商。

國務院副發言人Vedant Patel指出，有關的情報來自波蘭，目前美國正在同波蘭及北約夥伴收集更多的情報，現階段還未能確認細節。

Patel說：「我能向你們保證，我們會判斷發生何事，及什麼是適當下一步。」

他強調，波蘭現在很關注事態，他也提及俄羅斯正在向烏克蘭，展開最新一波的導彈攻擊，破壞烏克蘭的基礎建設，令烏克蘭民眾陷入黑暗。

他強調，美國將繼續堅定支持烏克蘭，他透露美國也制裁三個伊朗實體，包括伊朗軍方的航空部隊，聖城旅航空部門及財政部，這些機構向俄國提供無人機。

拜登總統要求國會向烏克蘭再提供超過370億元的緊急援助金，當中包括217億元用於軍事情報、防禦；145億元用於人道救援、幫助維持烏克蘭政府運作；9億元為居住在美國的烏克蘭人提供醫療保健；其餘6億2千6百萬元用於對烏克蘭的核安全支持和戰略石油儲備的現代化。

截止目前，美國已承諾向烏克蘭提供超過550億元的武器和其他設備。

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