全美各地都有嬰兒正與RSV病毒博鬥 更多長者染病

RSV呼吸道合胞病毒加上流感,奪去一名年幼兒童的生命,RSV病毒的問題已經不限於兒童,現在也多了長者因這種病毒而要住院治療。

嬰兒感染RSV的媽媽Shannon Goodwin說:「她的臉色灰白無力,你碰她時她不會有反應。」

全國各地都有嬰幼兒正在同RSV呼吸系統合胞病毒搏鬥,父母也和他們一起受苦。

Goodwin說:「他們試圖為她插管7次,然後又做心肺復甦術,做了4分半鐘,因為她失去了心跳。」

加州衛生部門通報,一名5歲以下的兒童死於RSV呼吸道疾病和流感,是今年冬季的第一宗。

衛生部門說這宗病例提醒大家,呼吸道病毒可能致命,尤其是對於嬰幼兒。

目前美國正在進入一個繁忙的冬季病毒季節,呼吸道合胞病毒、流感和COVID正在傳播,衛生部門敦促父母和監護人盡快為孩子接種流感和COVID疫苗。

在華盛頓州,急救部門處於危機模式。

西雅圖兒童醫院的醫生Tony Woodward說:「全州的急診部門或臨近,或已處於災難模式。」

華盛頓州醫院協會代表Taya Briley說:「許多急診部門都爆棚,兒科急診部門尤其如此。」

令人關注的是,RSV病毒對美國醫療保健系統的壓力正在擴大,聯邦疾控中心(CDC)報告說,現時長者因感染呼吸道合胞病毒,而住院的機率比往年同期高出10倍。

