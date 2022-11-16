全美各地都有嬰兒正與RSV病毒博鬥 更多長者染病

【KTSF 張擎鳳報導】

RSV呼吸道合胞病毒加上流感，奪去一名年幼兒童的生命，RSV病毒的問題已經不限於兒童，現在也多了長者因這種病毒而要住院治療。

嬰兒感染RSV的媽媽Shannon Goodwin說：「她的臉色灰白無力，你碰她時她不會有反應。」

全國各地都有嬰幼兒正在同RSV呼吸系統合胞病毒搏鬥，父母也和他們一起受苦。

Goodwin說：「他們試圖為她插管7次，然後又做心肺復甦術，做了4分半鐘，因為她失去了心跳。」

加州衛生部門通報，一名5歲以下的兒童死於RSV呼吸道疾病和流感，是今年冬季的第一宗。

衛生部門說這宗病例提醒大家，呼吸道病毒可能致命，尤其是對於嬰幼兒。

目前美國正在進入一個繁忙的冬季病毒季節，呼吸道合胞病毒、流感和COVID正在傳播，衛生部門敦促父母和監護人盡快為孩子接種流感和COVID疫苗。

在華盛頓州，急救部門處於危機模式。

西雅圖兒童醫院的醫生Tony Woodward說：「全州的急診部門或臨近，或已處於災難模式。」

華盛頓州醫院協會代表Taya Briley說：「許多急診部門都爆棚，兒科急診部門尤其如此。」

令人關注的是，RSV病毒對美國醫療保健系統的壓力正在擴大，聯邦疾控中心（CDC）報告說，現時長者因感染呼吸道合胞病毒，而住院的機率比往年同期高出10倍。

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