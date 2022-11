【KTSF】

週二下午在Redwood city主要道路之一的El Camino real和Lincoin ave十字路口發生警匪槍戰,目前確認至少一人死亡。

透過畫面可以看到很多民眾在警方引導下,倉皇逃離當時的槍聲現場。

警方表示,事件起因是一名男子與女性發生家暴案件,男子持槍和女性與三個孩子一同在車上,而警方透過手機訊號的三方測量,確認案發現場的地點後,派出危機談判專家試圖緩和局勢,沒想到男子帶槍下車,進而導致5名警員開火,並擊斃了他。

警方也表示,當時在車上的婦女,目前在醫院觀察治療,三名小孩則沒有受傷。

