擊中波蘭邊境導彈疑為烏方發射 北約秘書長稱俄方須負最終責任

北約秘書長斯托爾滕貝格指,事件不是烏克蘭的過錯,俄羅斯須負最終責任,而波蘭和鄰國斯洛伐克加強防空。

北約秘書長斯托爾滕貝格,於緊急會議後召開記者會,指當局正調查事故。初步認為導彈很可能由烏克蘭防空系統發射,但錯誤不在烏方。

北約秘書長斯托爾滕貝格:「但讓我說清楚,這不是烏克蘭的錯,俄羅斯需須最終責任,因為繼續對烏克蘭發動非法戰爭。」

斯托爾滕貝格指烏克蘭有權自衛擊落俄軍導彈,各成員國已預備向烏克蘭提供更多防空武器。

他指北約面對的威脅不變,亦無跡象顯示俄羅斯計劃攻擊北約成員國。

出席北約會議的波蘭總理莫拉維茨基指,現階段毋須啟動北約《第四條款》,條款列明任何成員國受其他國家或恐怖組織威脅,可要求成員國共同討論應對方法。

德國國防部表示,會派戰機到波蘭領空支援巡航任務;同樣接壤烏克蘭的斯洛伐克宣布加強防空和保安。

