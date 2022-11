【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)華裔牙醫師徐麗麗命案疑犯之一,週二再度出庭應訊。

疑犯Hasheem Bason週二提堂,他否認所有控罪,他將在12月13日出庭預審聆訊。

Bason與死者徐麗麗的男友Nelson Chia,涉嫌在8月21日因金錢利益,預謀殺害徐麗麗,Chia在拘期期間自殺身亡。

