【KTSF 傅景竑報導】

南灣Cupertino西部山區Lehigh水泥廠爭議多時,週二宣布將歇業。

Lehigh Permanente水泥廠自1939年開幕,提供大量水泥給當時灣區多地在新建的房屋,還有包括聖荷西機場、金門大橋,以及多個學校及場館,如今Lehigh水泥廠將關閉,但Lehigh將在該區域持續進行採礦及配送業務。

根據The Mercury News,近十年來,Lehigh也捲入Santa Clara縣環境污染糾紛,已被檢舉超過2000宗違規,罰金總計達約250萬,包括試圖擴張採礦區、污染土壤、水質、空氣等。

Santa Clara縣議員Joe Simitian已倡議縣府購買並修復該土地多年,他表示,Lehigh水泥廠關閉是一場勝利,但區內的環境維護仍要繼續。

