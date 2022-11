眾議院共和黨人提名Kevin McCarthy出任眾議院議長

【KTSF 王蔚報導】

國會中期選舉,共和黨在眾議院只差一席,便可以奪回領導權,眾議院共和黨領袖Kevin McCarthy贏得黨內關於眾議院潛在議長職位。

眾議院共和黨人提名Kevin McCarthy為下一任眾議院議長,但他只贏得188票,遠低於所需的218票,反對他的是亞利桑那州Andy Biggs和黨內的右翼強硬派。

維珍尼亞州共和黨聯邦眾議員Bob Good說:「我們需要領導力,我認為Biggs具備我們想要的那種領導力。」

民主黨人預計未來兩年,共和黨的溫和派和保守派將會內鬥。

德州民主黨聯邦眾議員Colin Allred說:「我認為這個版本的共和黨核心小組,將很難以任何方式、形式進行治理,而且我認為我們會看到他們功能失調的程度。」

民主黨內,現任眾議長普洛西的動態也備受關注,Jim Clyburn目前是眾議院民主黨第三號人物,他告訴CNN, 他計劃繼續擔任領導職務,但不會競選最高職位,如果普洛西下台,這可能為Hakeem Jefferies領導核心小組鋪平道路。

