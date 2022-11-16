眾議院共和黨人提名Kevin McCarthy出任眾議院議長

【KTSF 王蔚報導】

國會中期選舉，共和黨在眾議院只差一席，便可以奪回領導權，眾議院共和黨領袖Kevin McCarthy贏得黨內關於眾議院潛在議長職位。

眾議院共和黨人提名Kevin McCarthy為下一任眾議院議長，但他只贏得188票，遠低於所需的218票，反對他的是亞利桑那州Andy Biggs和黨內的右翼強硬派。

維珍尼亞州共和黨聯邦眾議員Bob Good說：「我們需要領導力，我認為Biggs具備我們想要的那種領導力。」

民主黨人預計未來兩年，共和黨的溫和派和保守派將會內鬥。

德州民主黨聯邦眾議員Colin Allred說：「我認為這個版本的共和黨核心小組，將很難以任何方式、形式進行治理，而且我認為我們會看到他們功能失調的程度。」

民主黨內，現任眾議長普洛西的動態也備受關注，Jim Clyburn目前是眾議院民主黨第三號人物，他告訴CNN, 他計劃繼續擔任領導職務，但不會競選最高職位，如果普洛西下台，這可能為Hakeem Jefferies領導核心小組鋪平道路。

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