據報蘋果公司計劃採購美國本土出產晶片

美國總統拜登早前表示,必須強化及支持本土晶片生產,全球最大手機製造商蘋果公司即身體力行,準備採購「美國製」晶片,以減少對亞洲生產線及供應鏈的依賴。

彭博引述消息指,蘋果行政總裁庫克出訪歐洲期間與工程及零售部員工舉行內部會議,會上首次透露公司有意向一間位於美國亞利桑那州的新工廠採購晶片。

庫克未有透露工廠身份,但報道指外界普遍認為,他所指的工廠,很大可能就是台積電的新工廠,工廠預計在2024年落成及投產,台積電亦有意「加碼」投資,在附近興建第二間工廠。

但台積電早前提到,新工廠最初會主力生產,5納米晶片,市場估計未必能滿足到蘋果,希望採用3納米晶片的需求。

除了台積電,英特爾亦計劃在亞利桑那州興建晶片廠,同樣預期在2024年落成,但由於近年蘋果已逐步減少應用英特爾的設備或技術,所以外界估計,蘋果向英特爾採購晶片的機會不大。

早前有傳蘋果考慮,採用內地晶片製造商長江存儲的

記憶體晶片,引起美國政府及議員關注,擔心用戶資料會被監視,而蘋果亦隨即叫停計劃。多間外媒近日就報道,長江存儲最快於下月,被列入貿易黑名單,禁止與美國企業交易。

