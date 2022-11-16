美國發行亞裔影星Anna May Wong肖像硬幣 鑄幣局職員向學生講解背後意義（視頻）

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美國鑄幣局的女性肖像硬幣計劃，首位荷里活亞裔影星Anna May Wong成為第一個出現在美元上的亞裔美國人，鑄幣局職員向舊金山（三藩市）華埠一間小學的四年級學生講解新硬幣背後的意義。

美國鑄幣局負責教育及外展的John Chu，從首都華盛頓來到舊金山華埠的劉貴明小學，向四年級學生講解Anna May Wong的一生。

原名黄柳霜的Anna May Wong，1905年在舊金山華埠出生，是荷里活第一位的亞裔美國電影明星，她第一部主演的電影是1922年的 “The Toll of The Sea”，她當時只有17歲。

John Chu說，在一百年前，Anna May Wong作為亞裔，改變了電影業的文化。

John Chu說：「當時的媒體、娛樂行業，很少有亞裔，她用首位亞裔影星，在她自己的電視節目，她也很努力去爭取有更多亞裔演員在娛樂圈出現，還有為他們爭取形象正面的角色，因為亞裔很多時都被給予負面的角色，她自己不想做的角色。」

劉貴明小學的學生亦收到鑄幣局派出的填色書。

學生Jaden Wu說：「她是一位華裔演員爭取演出的權益，她爭取當電影的主角，但選角的人選了一個白人當主角，她得到另外一個角色。」

學生Kevin說：「我感覺她是一個很好的人，她幫助人一樣（爭取平等），以前不是所有人都是一樣（平等）的。」

美國鑄幣局為慶祝亞裔女性對美國社會的貢獻，從2022至2025年，每年將會發行五款有亞裔女性的肖像硬幣。

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