美國發行亞裔影星Anna May Wong肖像硬幣 鑄幣局職員向學生講解背後意義（視頻）

【KTSF】

美國鑄幣局的女性肖像硬幣計劃,首位荷里活亞裔影星Anna May Wong成為第一個出現在美元上的亞裔美國人,鑄幣局職員向舊金山(三藩市)華埠一間小學的四年級學生講解新硬幣背後的意義。

美國鑄幣局負責教育及外展的John Chu,從首都華盛頓來到舊金山華埠的劉貴明小學,向四年級學生講解Anna May Wong的一生。

原名黄柳霜的Anna May Wong,1905年在舊金山華埠出生,是荷里活第一位的亞裔美國電影明星,她第一部主演的電影是1922年的 “The Toll of The Sea”,她當時只有17歲。

John Chu說,在一百年前,Anna May Wong作為亞裔,改變了電影業的文化。

John Chu說:「當時的媒體、娛樂行業,很少有亞裔,她用首位亞裔影星,在她自己的電視節目,她也很努力去爭取有更多亞裔演員在娛樂圈出現,還有為他們爭取形象正面的角色,因為亞裔很多時都被給予負面的角色,她自己不想做的角色。」

劉貴明小學的學生亦收到鑄幣局派出的填色書。

學生Jaden Wu說:「她是一位華裔演員爭取演出的權益,她爭取當電影的主角,但選角的人選了一個白人當主角,她得到另外一個角色。」

學生Kevin說:「我感覺她是一個很好的人,她幫助人一樣(爭取平等),以前不是所有人都是一樣(平等)的。」

美國鑄幣局為慶祝亞裔女性對美國社會的貢獻,從2022至2025年,每年將會發行五款有亞裔女性的肖像硬幣。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。