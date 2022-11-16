鑄幣局職員嘉許已故亞裔女影星Anna May Wong對社會的貢獻（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）總圖書館週二舉行慶祝活動，放映關於已故亞裔荷里活影星Anna May Wong一生的記錄片，鑄幣局職員嘉許Anna May Wong對社會的貢獻。

鑄幣局教育及外展主任John Chu說：「我想談及這些硬幣的重要性，它們代表了美國人的故事，反映了我們的身份和價值，在硬幣上看見不同女性的肖像，是十分美麗，而看到Anna May Wong，更是對於亞裔美國人的一個里程碑，對於全國來說也是十分重要的。」

鑄幣局的John Chu表示，希望自己的兒子看到硬幣上，有一個跟他們樣子差不多的人，能夠鼓勵他們成為一個像Anna May Wong一樣的人。

Anna May Wong的姪女Anna Wong就說，好開心見到Anna May Wong成為美國貨幣上的第一個華裔美國面孔，她不單感到榮幸，亦希望人們可以通過硬幣，而了解她的一生。

姪女Anna Wong說：「因為年輕人有時可能不知道她是誰，如果你是電影人你可能會認識她，但新一代的人就可能不一樣了，她今年將會迎來170歲誕辰，她代表了昔日的歷史。」

她表示，Anna May Wong當年十分年輕，她夢想成為一個演員，幾經辛苦終於排除萬難達成夢想，現在她的肖像更被印在硬幣上，相信她可以成為年輕人的榜樣。

為了慶祝她作為荷里活的拓荒者，舊金山（三藩市）總圖書館週二播放一套紀錄片，歌頌Anna May Wong的傳奇一生。

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