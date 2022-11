鑄幣局職員嘉許已故亞裔女影星Anna May Wong對社會的貢獻（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)總圖書館週二舉行慶祝活動,放映關於已故亞裔荷里活影星Anna May Wong一生的記錄片,鑄幣局職員嘉許Anna May Wong對社會的貢獻。

鑄幣局教育及外展主任John Chu說:「我想談及這些硬幣的重要性,它們代表了美國人的故事,反映了我們的身份和價值,在硬幣上看見不同女性的肖像,是十分美麗,而看到Anna May Wong,更是對於亞裔美國人的一個里程碑,對於全國來說也是十分重要的。」

鑄幣局的John Chu表示,希望自己的兒子看到硬幣上,有一個跟他們樣子差不多的人,能夠鼓勵他們成為一個像Anna May Wong一樣的人。

Anna May Wong的姪女Anna Wong就說,好開心見到Anna May Wong成為美國貨幣上的第一個華裔美國面孔,她不單感到榮幸,亦希望人們可以通過硬幣,而了解她的一生。

姪女Anna Wong說:「因為年輕人有時可能不知道她是誰,如果你是電影人你可能會認識她,但新一代的人就可能不一樣了,她今年將會迎來170歲誕辰,她代表了昔日的歷史。」

她表示,Anna May Wong當年十分年輕,她夢想成為一個演員,幾經辛苦終於排除萬難達成夢想,現在她的肖像更被印在硬幣上,相信她可以成為年輕人的榜樣。

為了慶祝她作為荷里活的拓荒者,舊金山(三藩市)總圖書館週二播放一套紀錄片,歌頌Anna May Wong的傳奇一生。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。