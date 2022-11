【KTSF】

週一早上Walnut Creek市一間鎮屋發生火災,造成兩母子死亡,一名男子逃脫並在現場接受治療。

在消防人員到達之前,鎮屋內的人已經死亡。

Contra Costa縣消防局能夠控制火勢,將火限制在受影響的房屋、兩座相鄰的建築物內,起火原因仍在調查中。

