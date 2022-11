維珍尼亞大學校園槍擊案三人亡 疑兇被捕

【KTSF 張擎鳳報導】

在維珍尼亞大學校園內,一名學生被捕,他涉嫌在週日晚槍殺三名學校足球隊隊員。

警方表示,他們已經拘捕了槍擊案嫌疑人Christopher Darnell Jones Jr.。

維珍尼亞大學校園警察局長Timothy J Longo說:「我們剛接報指疑犯已被拘留。」

疑犯Christopher Darnell Jones Jr.週日晚涉嫌在維珍尼亞大學槍殺三人,並打傷另外兩人。

維珍尼亞大學校長Jim Ryan說:「校警到達現場後遇到幾名中槍受傷者,槍擊發生在一輛巴士上,巴士載滿從旅行回來的學生。」

大學官員說,三人中槍身亡,都是足球隊員,而疑犯Jones在2018年上大一時也參加了足球隊。

案件動機還在調查中,消息指疑犯在9月時發表關於擁有槍枝的評論後,已經引起了校園威脅評估小組的注意。

維珍尼亞大學和該地區其他學校週一都停課。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。