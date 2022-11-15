維珍尼亞大學校園槍擊案三人亡 疑兇被捕

【KTSF 張擎鳳報導】
在維珍尼亞大學校園內，一名學生被捕，他涉嫌在週日晚槍殺三名學校足球隊隊員。
警方表示，他們已經拘捕了槍擊案嫌疑人Christopher Darnell Jones Jr.。
維珍尼亞大學校園警察局長Timothy J Longo說：「我們剛接報指疑犯已被拘留。」
疑犯Christopher Darnell Jones Jr.週日晚涉嫌在維珍尼亞大學槍殺三人，並打傷另外兩人。
維珍尼亞大學校長Jim Ryan說：「校警到達現場後遇到幾名中槍受傷者，槍擊發生在一輛巴士上，巴士載滿從旅行回來的學生。」
大學官員說，三人中槍身亡，都是足球隊員，而疑犯Jones在2018年上大一時也參加了足球隊。
案件動機還在調查中，消息指疑犯在9月時發表關於擁有槍枝的評論後，已經引起了校園威脅評估小組的注意。
維珍尼亞大學和該地區其他學校週一都停課。
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