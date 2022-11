舊金山一夜店外女子中槍垂危 警緝三疑犯

【KTSF】

6月25日,舊金山(三藩市)一間夜店外發生槍擊案,一名女子中槍受傷,傷勢危殆。

事發於11街300號路段一間夜店外,警員到場後,發現一名女子身中多槍,送院搶救後目前情況危殆。

警員進行調查後,確定槍擊案起因與發生在夜店內的一宗劫案有關,3名疑犯、受害人和一名目擊者在店外發生肢體衝突,期間有人開槍,開槍者接著與一名女疑犯和一名男疑犯逃離現場。

涉嫌開槍的疑犯被指是一名拉美裔男子,年約20至30餘歲,身高約5呎7吋,中等身材,黑髮,身穿黑色外套、黑色上衣、棕色腰帶和黑長褲。

女疑犯被指是拉美裔,年約20至30餘歲,身高約5呎3吋,身材矮小,長金髮,身穿長袖綠色連身裙,淺色高跟鞋,白色手袋。

第三名男疑犯被指是拉美裔,年約20至30餘歲,身高約5呎6吋,中等身材,黑髮,身穿黑色外套,黑色長褲。

任何人如能向警方提供消息,請致電舊金山警方24小時報案熱線,電話:1-415-575-4444,或傳文字短訊往TIP411,內文開首請輸入SFPD。

