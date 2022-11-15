舊金山一夜店外女子中槍垂危 警緝三疑犯

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6月25日，舊金山（三藩市）一間夜店外發生槍擊案，一名女子中槍受傷，傷勢危殆。

事發於11街300號路段一間夜店外，警員到場後，發現一名女子身中多槍，送院搶救後目前情況危殆。

警員進行調查後，確定槍擊案起因與發生在夜店內的一宗劫案有關，3名疑犯、受害人和一名目擊者在店外發生肢體衝突，期間有人開槍，開槍者接著與一名女疑犯和一名男疑犯逃離現場。

涉嫌開槍的疑犯被指是一名拉美裔男子，年約20至30餘歲，身高約5呎7吋，中等身材，黑髮，身穿黑色外套、黑色上衣、棕色腰帶和黑長褲。

女疑犯被指是拉美裔，年約20至30餘歲，身高約5呎3吋，身材矮小，長金髮，身穿長袖綠色連身裙，淺色高跟鞋，白色手袋。

第三名男疑犯被指是拉美裔，年約20至30餘歲，身高約5呎6吋，中等身材，黑髮，身穿黑色外套，黑色長褲。

任何人如能向警方提供消息，請致電舊金山警方24小時報案熱線，電話：1-415-575-4444，或傳文字短訊往TIP411，內文開首請輸入SFPD。

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