奧克蘭華埠兩匪企圖爆竊奶茶店 犯案經過被拍下（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠週日清晨有兩名匪徒企圖爆竊一家奶茶店,不過最終沒有得逞,犯案經過全部被監視器拍下。

位於奧克蘭華埠十街的這家快可立奶茶店,週末期間成為匪徒爆竊的目標,根據店家提供給本台的監視錄影畫面,清楚拍到週日清晨6時50分左右,一名女匪徒先下車,走到店門口查看,還用手電筒檢查門鎖,以及店內的情況,接著回到車上。

過一會兒又有一名男匪徒走到店門口查看,之後回到車上拿工具,接著看到他手持一個大鉗,還用雙手以大鉗將奶茶店的門鎖剪斷,所幸這時候街上的行人變多了,匪徒在剪斷門鎖後,並未進一步行動,而是逃離現場。

本台記者聯繫受害奶茶店老闆,不過老闆不願意上電視接受採訪。

在附近開中醫館的藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉,隔天早上經過看到奶茶店的鐵門門鎖已經被剪斷,鎖也掉在地上,不過鐵門並未被打開。

除了這起爆竊未遂的罪案,藍天使義工巡邏隊表示,上週六中午12時30分左右,位於奧克蘭市華埠外圍Webster和五街附近,還發生一宗搶劫以及意圖劫車案,有前來華埠消費的民眾遭遇犯罪團夥搶劫,導致財物損失,奧克蘭警方隨後有到場處理。

藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉說:「因為六街橋底的地方,是一個比較少人去的地方,所以希望各位來奧克蘭華埠消費的,儘量停在富興中心,或者停在華埠中心比較好

這兩起週末發生的罪案,事主都已經報警,奧克蘭藍天使義工巡邏隊週一也特地到六街橋下巡邏,並提醒民眾節日鄰近,民眾和店家也要加強安全意識。

鄺偉說:「現在奧克蘭華埠因為我們要求,奧克蘭的警察來駐守華埠之外,我們有很多的義工,不同團隊的義工來幫助華埠,治安大有改善,現在行人也多了很多,同時我們藍天使很多義工,平時都會便裝跟著警察在華埠巡邏的,有甚麼事都會大家一起走出來幫忙。」

當地社區希望這些維安措施,能讓更多民眾安心到華埠消費。

