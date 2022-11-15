奧克蘭華埠兩匪企圖爆竊奶茶店 犯案經過被拍下（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣奧克蘭（屋崙）華埠週日清晨有兩名匪徒企圖爆竊一家奶茶店，不過最終沒有得逞，犯案經過全部被監視器拍下。

位於奧克蘭華埠十街的這家快可立奶茶店，週末期間成為匪徒爆竊的目標，根據店家提供給本台的監視錄影畫面，清楚拍到週日清晨6時50分左右，一名女匪徒先下車，走到店門口查看，還用手電筒檢查門鎖，以及店內的情況，接著回到車上。

過一會兒又有一名男匪徒走到店門口查看，之後回到車上拿工具，接著看到他手持一個大鉗，還用雙手以大鉗將奶茶店的門鎖剪斷，所幸這時候街上的行人變多了，匪徒在剪斷門鎖後，並未進一步行動，而是逃離現場。

本台記者聯繫受害奶茶店老闆，不過老闆不願意上電視接受採訪。

在附近開中醫館的藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉，隔天早上經過看到奶茶店的鐵門門鎖已經被剪斷，鎖也掉在地上，不過鐵門並未被打開。

除了這起爆竊未遂的罪案，藍天使義工巡邏隊表示，上週六中午12時30分左右，位於奧克蘭市華埠外圍Webster和五街附近，還發生一宗搶劫以及意圖劫車案，有前來華埠消費的民眾遭遇犯罪團夥搶劫，導致財物損失，奧克蘭警方隨後有到場處理。

藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉說：「因為六街橋底的地方，是一個比較少人去的地方，所以希望各位來奧克蘭華埠消費的，儘量停在富興中心，或者停在華埠中心比較好

這兩起週末發生的罪案，事主都已經報警，奧克蘭藍天使義工巡邏隊週一也特地到六街橋下巡邏，並提醒民眾節日鄰近，民眾和店家也要加強安全意識。

鄺偉說：「現在奧克蘭華埠因為我們要求，奧克蘭的警察來駐守華埠之外，我們有很多的義工，不同團隊的義工來幫助華埠，治安大有改善，現在行人也多了很多，同時我們藍天使很多義工，平時都會便裝跟著警察在華埠巡邏的，有甚麼事都會大家一起走出來幫忙。」

當地社區希望這些維安措施，能讓更多民眾安心到華埠消費。

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