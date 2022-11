台灣志願兵曾聖光在俄烏戰爭前線犧牲 烏方為這位「台灣勇士」 舉辦告別式（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

俄烏戰爭中,台灣志願兵曾聖光不幸戰死烏克蘭前線,烏方週一為這位「台灣勇士」舉辦告別式。

烏軍在當地時間14日於西部大城利沃夫聖彼得與保羅教堂,為曾聖光舉行告別式。

除了赴烏參加儀式的家屬,及陪同的中華民國外交部人士,數百名烏克蘭民眾自發性出席,表達對曾聖光的感念。

市民Bohdan Kushch說:「我聽說消息就馬上在這個艱難的時刻支持他的家人,我並不認識他本人,所以不能分享太多,但據我所知他來到這是帶著強烈的使命感。」

25歲的阿美族青年曾聖光,2017至2021年曾在台灣服役,為陸軍步兵,今年6月加入烏克蘭志願軍,並在8月加入喀爾巴阡山(Carpathian Sich)武裝部隊步槍營,他在11月2日於萊曼方向執行戰鬥任務時戰死,成為目前所知,首位命喪俄烏戰爭的東亞軍人。

喀爾巴阡山步槍營副營長Ruslan Andriyko在社群媒體上指,曾聖光願意離開平靜的生活,在寒冬中進入戰爭的地獄,為烏克蘭獻上了生命,對他的家人、台灣表示,「能有這樣的兒子,致上最大的敬意」。

