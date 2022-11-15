舊金山Mission區有48個可負擔房屋單位 候補名單開放申請

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山Mission區有48個可負擔房屋單位，候補名單現正開放申請，單睡房住宅單位，租金最低從960元起。

位於舊金山Mission區Hoff街36號的Dunleavy Plaza交通方便，鄰近BART捷運16街Mission車站，該大樓現正開放48個可負擔房屋單位候補申請。

開放給地區收入中位數50%的申請者有單睡房住宅單位，月租為960元，及兩睡房單位，月租為1140元。

地區收入中位數80%的申請者，單睡房住宅單位，月租為2009元，兩睡房單位月租則為2399元。

申請者收入限制以兩人住戶為例，地區收入中位數50%的申請者，年收入限制為74,600元，地區收入中位數80%的申請者，年收入限制則為119,360元。

對Dunleavy Plaza有興趣者，可以在網上提出申請，截止時間是11月18日。

本星期五下午5點，當局將審查申請人資格符合資格的人士，以抽籤決定候補順位。

候補名單總共有500個名額，更多資訊請瀏覽：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000Ih4PzUAJ

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