加拿大水電國企研究員涉為中國間諜被捕

【有線新聞】

加拿大警方拘捕水電國企一名華裔前員工,涉嫌為中國偷取商業機密。他被起訴獲取商業機密、欺詐、未經授權使用電腦及公職人員背信共四項罪名。在北京,中國外交部回應,加拿大應依法處理,不要政治化。

加拿大警方周一拘捕譯音姓王的35歲華裔男子。他曾任魁北克水電公司研究員,被起訴獲取商業機密、欺詐、未經授權使用電腦及公職人員背信共四項罪名,周二提堂,當中的獲取商業機密罪,是加拿大首次引用《信息安全法》提出起訴,最高刑罰判監10年。

警方指,姓王男子自2018年2月至2022年10月利用職權,私自為中國的大學及中國的研究機構做研究,發表論文及提交專利。他於2016年10月加入魁北克水電公司,公司指他負責研究電池材料,在交通電氣化和儲能卓越中心工作。

安全部門發現問題及投訴後,觸發當局今年8月展開調查。公司強調,一發現有可疑便採取防範措施,今個月解僱姓王男子,他沒有接觸到與核心任務有關的資訊。

加拿大和中國,自2018年華為高層孟晚舟被加拿大拘留及北京以間諜罪拘控兩名加拿大人後,關係持續緊張。

加拿大本月初又以國家安全為由,下令3間中資企業撤出礦業投資,更預告將公布新的印太戰略,關注中國人權問題,兩國關係短期內未見緩和跡象。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。