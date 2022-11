拜登稱美中雙方須管理好競爭關係 不必有新冷戰

【KTSF 朱慧琪報導】

美中領袖在印尼峇里會面超過三小時,同意保持戰略溝通、管控矛盾分歧,防止對抗衝突,拜登總統在會後表示,美國會同中國激烈競爭,但認為競爭不應變成衝突,雙方必須管理好這種競爭關係,他表示不必有新的冷戰。

拜登說:「我絕對相信不需要新冷戰,我們同習近平說過很多次,彼此坦誠相見,而且我認為中方沒有任何迫在眉睫的企圖入侵台灣。」

台灣問題是這次巴里20國集團峰會前,拜登與習近平的會晤重點議題之一,拜登隨後在記者會上重申,他已經表明美國的“一中政策”不變。

白宮發聲明指出,美國反對任何一方片面改變台海現狀,美國認為維持台海和平穩定,符合世界利益,而中國日益脅迫台灣,不僅破會台海和平穩定,也危害全球繁榮。

拜登說:「我相信他明白我所說的,我也明白他所說的。」

這次會談令一重點議題是,搞清楚雙方的意圖與優先事項,管理好美中之間的競爭問題。

拜登表明,美國將繼續中國激烈競爭,並會與盟友夥伴協調彼此的努力,但他也強調競爭不等於衝突,美中雙方應以負責任的態度,開放溝通渠道務求管理好這種競爭關係。

他宣布雙方會成立部長級工作小組,跟進所提及的眾多議題。

此外,這次會談也提到朝鮮半島局勢及俄烏戰爭,拜登透露,美方要求中方向北韓放棄試驗長程核武導彈,如果北韓堅持這些核武計劃,美國就不得不採取某些防禦行動。

在俄烏戰爭問題上,雙方都反對俄國提出核武威脅,雙方都認同永遠不能打核戰。

在會談前,習近平表示,美中將會適當的處理雙邊關係,這也事關世界和平和穩定,而這次會晤會就兩國的戰略重要議題及全球與地區主要議題而深入交換意見。

習近平說:「作為兩個大國的領導人,我們需要為中美關係,指出明正確的方向,我們要為雙邊關係找到正確方向,並提升關係。」

拜習會結束後,中方的聲明習近平闡述了台灣問題由來,以及中方原則立場,強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線,中方也強調大國之間應該避免對抗,而習近平提出了國際社會應採取和措施解決危機,對於俄烏戰爭,中方的聲明只表示中方高度關注,中方站在和平一方鼓勵俄烏和談。

