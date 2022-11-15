舊金山今年11月選舉 亞裔選民聲音似乎起到作用（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

在舊金山（三藩市）今年11月8日的選舉，亞裔選民的聲音似乎起到作用。

華裔選民教育委員會行政主任李志威指出，舊金山有超過34％人是亞裔，而亞裔選民在過往20年市參事投票，偏向投票亞裔候選人，但現時情況有輕微改變。

李志威說：「亞裔選民會投票給非亞裔背景的候選人，這些人比亞裔候選人更密切反映其政治觀點，但在市參事的選舉中，我們在過去20年裡，從來沒有見到當選的亞裔候選人失去席位，日落區多年來一貫選出華裔市參事。」

李志威認為，先前重新劃分選區、罷免教委以及地檢官的事件，在今次的選舉亦同亞裔投票意向有關，另外還有一樣是比較重要。

李志威說：「亞裔美國人社區自從疫情以來，一直有發聲持續關注之一是舊金山的仇亞罪行，尤其是仇亞罪行的興起，小企業和個別家庭成為目標，我認為社區內部非常擔心做得不夠。」

他指重新劃分選區，對舊金山第4區和第6區有最大影響。

若果馬兆明失去議席的話，舊金山市參事會11名市參事，只會剩下一個亞裔市參事，就是第一區市參事陳詩敏，另一方面，他指華文媒體的影響力亦不容忽視。

李志威說：「我認為為了接觸亞裔選民，沒有比通過華文電視和報紙接觸這些選民更好的方法，我們看到一個又一個候選人轉向華文媒體，尤其是電視廣播和報紙，並且能夠向社區介紹自己，以及越來越多的投票，顯然殷嘉立（Joe Engardio）已經受益，我認為華裔和亞裔對他的支持，是同在華文新聞和報紙，以及電視台做廣告有關。」

但李志威多次指出，現時馬兆明與殷嘉立的得票率仍然相當接近，要等有最後點票結果才能定勝負。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。