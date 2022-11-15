Amazon據報計劃裁減約一萬個職位 Twitter進一步裁員

November 15, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

科技業繼續傳出大規模裁員消息，最新一波是Amazon計劃裁減約一萬個職位，Twitter也進一步裁員。

紐約時報報導，網購龍頭Amazon計劃最快本星期開始裁減大約一萬個屬於企業和科技範疇的職位，大約等於這個範疇3%的人手，是Amazon歷來最大規模的裁員。

Amazon全球僱員總數有超過150萬人，在過去十年，Amazon的貨倉和企業職位大幅膨脹，尤其在疫情期間，Amazon的網購業務急劇增長，公司也承認，在疫情期間，貨倉的人手增加得太快。

Amazon預期，在即將來臨的節日銷售將會令人失望，今年至今，Amazon股價已經跌了接近四成，但公司市值仍然超過1萬億元。

另外，電動車Tesla創辦人馬斯克收購了社交媒體Twitter之後，隨即裁退Twitter多名高層，以及大約3,700名員工之後，消息透露，在剛剛過了的週末，在沒有通知的情況下，Twitter的5,500名合約承包僱員中，大約4,400人發現他們不能登入公司的電腦系統，這批被裁退的員工包括外判的內容審查人員，他們負責防止錯誤資訊流入Twitter。

上星期有人假冒藥廠Eli Lilly的Twitter賬戶，，聲稱將會免費送出胰島素，這間藥廠於是停止在Twitter登廣告。

位於San Mateo的房屋買賣網站Reali Inc.幾個月前關閉，裁員140人之後，創辦人開設的另一間房屋建造商。

初創公司Veev Group 8個月前集資4億元之後，現時又宣布裁減三成員工，即裁員大約100人。

此外，Facebook母公司Meta上星期宣布大規模裁員1.1萬人，當中在明年1月中被裁退的大約362名員工是來自舊金山Howard街的Meta辦公室。

有部份經濟專家指出，部份科技龍頭企業大裁員，意味著經濟衰退已經近在眼前。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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