民主黨保住參議院控制權 佩洛西麥康奈爾去留未明

美國中期選舉初步結果,民主黨保住參議院控制權。參議院領袖舒默形容是反映選民拒絕共和黨的極端路線。眾議院形勢尚未塵埃落定,盛傳會卸任議長的佩洛西表示,不會在有結果前公布決定。

根據美媒推算,民主黨參議員馬斯托在內華達州險勝,贏得關鍵第五十席,保住參議院的控制權。

參議員馬斯托說:「我知道如何為這個州交出成績,就算全國評論家說我贏不了,我知道內華達州會證明他們是錯的。」

內華達州面對全國數一數二的汽油價格升幅,選前被視為共和黨「翻盤」機會。不過馬斯托成功連任,協助民主黨提早結束參議院控制權爭奪戰,毋須靠佐治亞州下月次輪投票那一席決勝負。

參議院民主黨領袖舒默形容民主黨的政績獲認可,亦反映選民不接受共和黨內前總統特朗普支持者的極端路線:「我們贏在美國人拒絕獨裁,部分『MAGA』共和黨派系所提倡的,讓我稍為談談這一點,有太多共和黨人搞反民主小動作。」

眾議院形勢仍然膠著,分析預計目前領先的共和黨會以些微優勢奪得控制權。

外界盛傳,如果民主黨失落眾議院控制權,議長佩洛西會辭任眾議院領袖。

82歲的佩洛西受訪時表明,在眾議院控制權有分曉前,不會公布有關決定。

去留不明朗的國會領袖,還有共和黨參議院少數黨領袖麥康奈爾,遭特朗普指選情失利是由於他,有黨友歸咎麥康奈爾競選政綱模糊,更提出押後周三的共和黨領袖選舉。

