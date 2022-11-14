慈濟舊金山支會為慶祝感恩節 在華埠免費派發「全素火雞」（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

慈濟舊金山（三藩市）支會為慶祝感恩節，週五在華埠免費派發「全素火雞」，一共準備了200份。

慈濟舊金山的志工週五上午11點在華埠天后廟街派發免費素火雞，許多居民一早就排隊等待領取，每個領取的人還獲贈環保袋，慈濟這次準備了250份素火雞，希望給住在散房及低收入人士，有個溫馨的感恩節。

中華總會館歷史文物會主任李殿邦說：「過去幾年來我們慈濟在疫情當中，堅持不懈支持我們華埠低收入老人家，去度過這個難關，現在感恩節將近，非常合時宜的把那些素火雞，傳送到這些低收入戶散房家庭。」

這些素火雞全部是來自南加州公司All Vegetarian Inc.老闆Tony Chu捐贈，慈濟以倡導健康、環保和動物保護等理念，全部是由非轉基因的食材製作，材料非常的豐富，慈濟還當場切開，跟大家分享。

慈濟志工吳慧玲說：「火雞的皮是用豆腐做的，裡面的材料有10、20多種，像是甘藍，反正就是很多材料在裡面很營養，很多蛋白質。」

這一隻5磅裝素火雞市價60元，可供五到七人享用，一共有6000份將送到全美，目的是推動素食來救地球。

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