慈濟舊金山支會為慶祝感恩節 在華埠免費派發「全素火雞」（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

慈濟舊金山(三藩市)支會為慶祝感恩節,週五在華埠免費派發「全素火雞」,一共準備了200份。

慈濟舊金山的志工週五上午11點在華埠天后廟街派發免費素火雞,許多居民一早就排隊等待領取,每個領取的人還獲贈環保袋,慈濟這次準備了250份素火雞,希望給住在散房及低收入人士,有個溫馨的感恩節。

中華總會館歷史文物會主任李殿邦說:「過去幾年來我們慈濟在疫情當中,堅持不懈支持我們華埠低收入老人家,去度過這個難關,現在感恩節將近,非常合時宜的把那些素火雞,傳送到這些低收入戶散房家庭。」

這些素火雞全部是來自南加州公司All Vegetarian Inc.老闆Tony Chu捐贈,慈濟以倡導健康、環保和動物保護等理念,全部是由非轉基因的食材製作,材料非常的豐富,慈濟還當場切開,跟大家分享。

慈濟志工吳慧玲說:「火雞的皮是用豆腐做的,裡面的材料有10、20多種,像是甘藍,反正就是很多材料在裡面很營養,很多蛋白質。」

這一隻5磅裝素火雞市價60元,可供五到七人享用,一共有6000份將送到全美,目的是推動素食來救地球。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。