美國前總統特朗普就被眾議院國會山莊騷亂調查委員會傳召作供,入稟提訴。

特朗普透過律師發聲明稱,自己一直願提交證詞及文件,但在權力分立下,國會無權強迫總統作供,過往亦無總統或前總統被傳召到國會作供的先例。

特朗普強調自己真誠配合調查委員會工作,但調查委員會卻選擇走一條政治路,迫不得已才要循司法途徑解決。

根據委員會傳票,特朗普未來幾日將要親身或以視像方式到國會作供,預料由於司法程序需時,而共和黨中期選舉有望重奪眾議院控制權,很有可能會解散調查委員會,令特朗普避過作供。

