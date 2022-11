醫生警告服用某些營養補充品未必有利心臟健康

【KTSF 梁展穎報導】

有心臟科醫生警告,服用某些營養補充品,未必有利心臟健康,更可能適得其反。

壞膽固醇高,是導致心臟疾病的最主要原因,更可以導致血管堵塞,及引致心臟病或中風。

根據最新的研究,一些常見的營養補充品未必有幫助。

克利夫蘭診所心臟科醫生Luke Laffin說:「當這些補充品的標籤,是對心臟健康或降低膽固醇,這是誤導大眾。」

Laffin說,他見到越來越多病人使用補充品,不過這些補充品,沒有被聯邦食品及藥物管理局審核過。

所以他和他的同事想研究補充品會不會對健康有益,他們研究六種補充品包括魚油、大蒜、肉桂、黃薑、植物固醇、紅麴,之後和安慰劑及心臟藥物例如Statins的結果比較。

Laffin說:「這些沒有效用,它們不能夠降低膽固醇。」

補充品業界組織發表聲明指,營養補充品不是用作即時治療,它們的效果未必能夠在研究中的四個星期顯示出來。

Laffin說,不是所有人需要食藥來降低膽固醇,均衡健康的飲食和運動對一些人會有幫助,但那些膽固醇高,而需要更多協助的病人,應該跟醫生討論其他的選擇。

他說有些補充品可能會和其他藥物產生不良影響。

Laffin說:「它們很可能無助你的心臟健康,而且在某些情況下可能會導致健康受損。」

