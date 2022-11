加州公共事業委員會擬減少屋主從太陽能板取得的優惠

【KTSF】

有越來越多的屋主在屋頂上裝置太陽能板,但是加州公共事業委員會目前正在研討新的收費項目,減少屋主從太陽能板取得的優惠。

加州公共事業委員會現在要做的是,對所有客戶比較公平,目前正考慮除了向裝置新太陽能板用戶停止每個月8元的收費,屋主從太陽能板取得自身剩餘賣給電公司的電力,付給屋主的費用也會減少75%,但資助9億元去補貼新裝置太陽能板的屋主,其中6.3億留給低收入家庭。

有組織表示,要這些有太陽能板的屋主,在維護電網的工作上付更多錢。

但是也有屋主表示,正是因為太陽能板造出的電能足夠自己使用,不會用到電網,因此不需要付維護電網的費用。

代表用戶的Affordable Clean Energy For All表示,沒有太陽能板的人,在電網的維修上,要補助這些有太陽能板,經常是比較富裕的人,這些人有獨立屋和有裝太陽能板的錢。

但是州府機構也擔心,要是除掉這些給屋主的優惠,將會導致許多人不想裝太陽能板。

CA Solar and Storage Association則說,最終只會有非常有錢的人,或是一心要環保的人,才會要裝太陽能板。

公共事業委員會將在下週三就建議舉行公聽會,然後在下個月對新的收費項目表決,要是通過,將在明年4月開始實施。

