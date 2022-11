舊金山日落區住宅發生二級火警 消防員救出一人一狗

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)日落區週六晚發生二級住宅火警,一間屋完全燒毁,消防員及時救出一個人和一隻狗,獲救的人受輕傷需要送院治療,由於消防員迅速撲救,大火沒有波及鄰近的房屋。

火警現場位於Moraga與Noriega街之間的43 Avenue,消防員表示,週六晚7時20分左右收到火警報告,原本是一級火警,後來升為二級。

消防隊長Thomas Johannessen表示,出動了10個消防分局的消防員和消防車出動救火,抵達現場時發現屋內有一個人在二樓的窗戶,獲救的人因吸入濃煙和受了輕傷需要送院治療,消防員也在屋內救出一隻狗。

住在火場後面的Jenna表示,和她住在同一間屋的朋看到火焰,於是兩個人出來看發生什麼事。

星期日中午,本台記者返回火警現場這裡,見到發生火警的房屋燒到黑色,燒通頂,裡面的東西都要搬出來,包括這個原本用來養狗的籠。

消防隊長表示,整棟房屋燒毀,當局仍在調查火警原因,以及在屋內什麼地方開始起火。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。