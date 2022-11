【KTSF】

一名攝影師日前在舊金山(三藩市)藝術宮(Palace of Fine Arts)為一對新人拍攝婚紗相時,遭到持槍匪徒搶劫及襲擊,大批旁觀者目擊事件發生。

藝術宮是不少新人選擇拍婚紗相的地點,近日一條片段顯示,兩名持槍匪徒嘗試搶走一名攝影師的相機及袋。

案發於上星期三下午4點多,事主拒絕交出個人物品,匪徒就不斷威脅他,甚至用手槍柄打他,其中一枝手槍更裝有非法的加長彈夾。

同是攝影師的Monica Lam表示,目擊事件發生感到痛心,特是別匪徒襲擊事主時,一對新人只能夠站在旁邊,相信他們當時感到無助。

有一個片段顯示,匪徒搶走了另一人的背包,並上了一架相信是偷回來的車逃走。

事主頭部受傷,他透露當時拒絕交出相機,是因為想保留客人的照片,警方未有公佈案件的詳細資料。

