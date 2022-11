亞洲七人欖球賽香港隊賽事播錯國歌 亞洲欖總致歉

【有線新聞】

週日晚舉行的亞洲七人欖球系列賽香港對南韓的決賽,主辦機構亞洲欖球總會播錯國歌。亞洲欖總向中央、特區政府及香港欖總致歉,解釋是初級職員錯誤播放網上下載的歌曲。特首李家超說警方會調查是否涉及違反國歌法。

賽事開始前按慣例會播雙方國歌,到本應播放中國國歌的時候播了另一首歌。亞洲欖總事後將網上直播影片轉為不公開,再在社交網站上載新影片,將對的國歌剪接進影片。

香港欖總及港協暨奧委會都對播錯國歌表達強烈不滿,認為錯誤是不可接受。賽事最終由香港勝出。

亞洲欖總在頒獎禮公開致歉,並播放正確的中國國歌。亞洲欖總事後再發聲明,向中央、特區政府及香港欖總道歉,解釋是當地一名初級職員錯誤播出一首在網上下載的歌曲,港隊提交的國歌錄音是正確。

行政長官李家超說,主辦機構將一首與2019年「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的歌,當為中國國歌播放,表示抗議及強烈不滿。」

政務司司長陳國基已約見南韓駐港總領事,要求徹查,警方亦會調查是否涉及串謀違反國歌法。

李家超說:「中國國歌只有一首,就是義勇軍進行曲。國歌是每個國家的象徵和標誌。在現場播放的歌曲,它是有政治目的,所以我們要展開調查,看看有沒有違反香港法律。」

至於警方如何調查境外案件,會否請中央協助,李家超沒正面回答,又說已要求香港欖總調查及交報告。

香港欖球隊月底會參加亞洲七欖系列賽杜拜站,特區政府要求欖總確保不會再發生同樣情況,亦會跟港協暨奧委會等商討,萬一有類似情況即場應怎樣處理。

