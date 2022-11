【KTSF】

中半島Millbrae市週五下午發生持槍搶劫案,三個賊人搶走一個男人的手錶。

案發現場位於Ludeman Lane夾Cozzolino Drive,附近有一間小學,不過週五是假期,沒有學生上課。

San Mateo縣警指出,週五下午兩點左右收到搶劫案報告,男事主表示,兩個男人搶劫他,其中一個人有手槍,匪徒要求事主交出手錶,他們得手之後,登上一輛接應的灰色Hyundai房車逃走。

警方呼籲市民聯絡,探員Gregory Chong提供資料,電話是(650) 599-1516。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。