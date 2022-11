【KTSF】

聯邦政府可能不會再提供免費的新型肺炎檢測盒和治療費用。

疫情以來,政府用了數萬億元,研發疫苗、提供免費檢測盒,以及治療費用,目前預計防疫資金將在明年年初用完。

拜登政府曾向國會要求再撥款,用於防疫措施,但是國會不再批准撥款。

全國公共衛生緊急狀態將於明年1月12日結束,屆時許多防疫成本將會轉嫁給市民,當中由醫生處方的PCR核酸檢測費用,很可能仍由私人醫療保險支付,但可能會受到限制。

不過,新型肺炎疫苗就應該會維持免費。

