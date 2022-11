美國中期選舉民主黨取得內華達州議席 保參議院控制權

【有線新聞】

美國中期選舉,民主黨取得內華達州議席,保著參議院控制權,目前只差佐治亞州未有分曉。美國總統拜登對選情樂觀,期望能取下參議院剩餘一席。

美國總統拜登於柬埔寨出席東亞峰會前會見傳媒,表示很高興成功保著參議院控制權。

拜登說:「我對選舉結果不感到意外,我非常高興,這正反映我們候選人的質素如何。」

他指目前正專注佐治亞州的選情,期望能取下參議院剩餘一席,亦對未來數年充滿期望。

美國有線新聞網絡推算民主黨的馬斯托以數千票險勝共和黨的對手拉克索爾特,連任參議員。外界先前普遍認為馬斯托選情會受到考驗,未必能連任,這次成功保住內華達州一席,意味更加有利拜登政府執政。

參議院100個議席目前只差佐治亞州未有分曉,下月6日舉行第二輪投票。民主黨現時共有50席,即使共和黨奪得餘下一席,兩黨各有50席的情況下,兼任參議院議長的副總統賀錦麗可投下決定性一票,意味民主黨為多數黨,保著控制權,對拜登餘下兩年任期打下強心針。

參議院將可繼續確認拜登提名最高法院大法官的人選,而即使共和黨奪得眾議院控制權,參議院仍可拒絕表決眾議院通過的法案,消除影響拜登施政的部分障礙。

