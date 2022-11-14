拜登習近平會面逾三小時 拜登稱一中政策不變

November 14, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【有線新聞】

中美領袖在印尼峇里會面超過三小時，同意保持戰略溝通、管控矛盾分歧、防止對抗衝突。談到台灣問題，中國國家主席習近平表明是中美第一條不可逾越紅線。美國總統拜登則反對北京脅迫台灣，重申美國一中政策不變。

習近平趁二十國集團峰會召開前在下榻酒店會見美國總統拜登，是拜登就任總統兩年多以來，首次與習近平面對面會談。

習近平指儘管二人過去曾通話通信，但總比不上親身見面，當前中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。

習近平說：「我們兩個作為中美兩個大國的領導人，要起到一個把舵定向的作用，我們應該為兩國關係發展找到正確的方向。」

他認為中美不應是你輸我贏、你興我衰的零和博奕，兩國應確立對話而非對抗的交往基調，確保中美關係沿正確航向前行，不偏航、不失速，更不能相撞。

拜登表明美國會繼續與中國激烈競爭，但會避免演變成衝突。

拜登說：「我致力和你保持溝通渠道暢通，作為我們兩國的領導人有責任，展現中美可管控分歧，防止競爭變成衝突。」

超過三小時會面，二人重點討論台灣問題。習近平強調台灣問題是中國核心利益中的核心，亦是中美關係第一條不可逾越的紅線，希望拜登落實承諾不支持台獨，不將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。拜登指美國政府一中政策不變，反對單方面改變現狀，亦反對北京政府對台灣脅迫及日益加劇的侵略行為，批評破壞和平穩定，危害全球繁榮。

他又向習近平提出關注香港、新疆和西藏等地人權狀況。習近平指美國有美國式民主，中國有中國式民主，符合各自國情，可以探討雙方存在的分歧，但所謂「民主對抗威權」，不是當今世界的特點，更不符合時代發展潮流。

雙方又談到北韓導彈威脅和烏克蘭問題，同意保持戰略溝通。

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