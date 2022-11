拜登習近平會面逾三小時 拜登稱一中政策不變

【有線新聞】

中美領袖在印尼峇里會面超過三小時,同意保持戰略溝通、管控矛盾分歧、防止對抗衝突。談到台灣問題,中國國家主席習近平表明是中美第一條不可逾越紅線。美國總統拜登則反對北京脅迫台灣,重申美國一中政策不變。

習近平趁二十國集團峰會召開前在下榻酒店會見美國總統拜登,是拜登就任總統兩年多以來,首次與習近平面對面會談。

習近平指儘管二人過去曾通話通信,但總比不上親身見面,當前中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益,也不符合國際社會期待。

習近平說:「我們兩個作為中美兩個大國的領導人,要起到一個把舵定向的作用,我們應該為兩國關係發展找到正確的方向。」

他認為中美不應是你輸我贏、你興我衰的零和博奕,兩國應確立對話而非對抗的交往基調,確保中美關係沿正確航向前行,不偏航、不失速,更不能相撞。

Today, I met with President Xi Jinping of the People’s Republic of China.

We discussed our responsibility to prevent the competition between our countries from veering into conflict and finding ways to work together on shared challenges that affect the international community. pic.twitter.com/ufneHdcyCF

— President Biden (@POTUS) November 14, 2022