影評：震撼觀感的印度片《雙雄起義》

兩位民間英雄,對抗殖民地時代英國總督的故事。印度歷來第三大賣座影片《雙雄起義 RRR》。

話說1920年,殖民地時代的印度。一個英國總督和他的妻子到一個鄉間部落,看見一個有歌唱天賦的女孩Maali,給女孩的父母丟了幾個錢幣,把女孩強行帶走。部落中的守護者Bheem,有著超人般的力量,要突破總督莊園、救回女孩。讓母女團聚成了Bheem 的任務。與此同時,衛兵Raju 抱著要升職的渴望,冒著違背國人的風險,要把這個部落守護者找出來。然而Bheem 和Raju,在拯救一個男孩生命的危機中機遇,被對方的勇氣和善心打動,成了摯友。

但Raju 後來也發現Bheem 是他必須逮捕的對象,於是忍痛將摯友背叛。事實上Raju 雖然獲得一心追求的升職,背後原因也和承载父親的遺願有關。而之後,Raju 和Bheem 也認識到彼此有著相同的敵人,攜手合作,在拯救小女孩之後,激勵群眾對抗統治者。

先說這是一部長達三個小時的影片。但是和其他這個長度的電影相比,電影每一幕都有他所需的意義,沒有呆滯的感覺。

電影突出的元素道不盡。導演S. S. Rajamouli 320天的拍攝中,精彩絕倫的動作、舞蹈和特效鏡頭等,絡繹不絕、眼花繚亂、看得稱奇。打鬥鏡頭突出並帶有原創性。武術指導和想像更是勝過好萊塢和Marvel 超級英雄電影,展現印度商業片的實力。

而飾演兩位主角的Ram Charan 和N.T. Rama Rao Jr.,熒幕上的自然默契火花四射。兩人之間的多場戲都叫人感動。

劇情中對抗統治勢力的意念,縱然將敵人刻板刻畫。但是了解到電影的娛樂性,也容易接受。

影片的氣派和震撼感巨大。在三個小時後,觀眾還在垂涎,要看得更多。

《雙雄起義 RRR》是今年熒幕上最令人震撼的電影之一。獲得滿分五分的最佳評價,觀眾不該錯過。

電影目前在串流平台Netflix 放映。電影拍攝語言是印度的特古魯語。在Netflix 觀看,可以選擇中英文字幕。

電影網頁:https://www.netflix.com/title/81476453

