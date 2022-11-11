國會中期選舉勝負未分 參院權力佈局取決於亞利桑那、內華達及喬治亞州

November 11, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

國會中期選舉仍未分勝負，參議院的權力佈局取決於亞利桑那、內華達及喬治亞州，消息指，已經開始有大量資金湧進喬治亞州的複選，此外各界也盯緊亞利桑那與內華達這兩個州的最終點票結果。

眾議院目前是共和黨佔211席，民主黨佔199席，多數派要取得218席，參議院方面是民主黨拿到48席，共和黨拿到49席，參議院主導權將取決於餘下的亞利桑那、內華達及喬治亞三個州的最終結果。

當中的喬治亞州要在下月初舉行複選來決定勝負，亞利桑那就明顯由民主黨領先，而內華達州就由共和黨稍微領先，兩個州都要點算所有郵寄選票才有分曉，這個需要多幾日時間。

而照過往經驗，選擇郵遞投票的選民，似乎比較多投向民主黨，以目前兩黨打平手來看，喬治亞才是最關鍵的州，共和黨如果不能拿下喬治亞，參議院就會維持選前的格局。

在選戰仍拉鋸下，兩黨都盯緊內華達及亞利桑那的點票程序，到週五為止，內華達仍有9萬張選票未點算，當地Clark縣選務官員表示，有點票程序要遵守，包括驗證雙重投票，截止收票的期限是下週一。

Clark縣選務處處長Joe Gloria說：「我們盡所能盡快點票，但有規定的死線在，我不能完成所有的郵遞選票，直到全部都進來。」

在亞利桑那州人口最多的Maricopa縣，至週四為止，仍有幾十萬郵寄選票有待點算，選務官員說工作人員，每日加班工作至14小時來點票。

Maricopa縣參事Bill Gates說：「明日是老兵日，這裡假期但我們開工，我們在本週六週日都開工點票，務求點清仍有的40萬到41萬張票。」

Maricopa縣在投票當日發生投票機故障，有1.7萬張現場投下而機器讀不到的選票，被上鎖封存以等待人手點算。

Maricopa縣因為發生投票機故障，加上大多數人選擇郵寄選票，或在最後一日親身到票站投票，多年來每次選舉都形成巨大的點票工作樽頸問題。

在國會選情拉鋸緊張形勢下，每拖延一天就多一天的政治焦慮，尤其是經歷了2020年大選的爭議，這次兩黨也都非常關注這個關鍵州的最終結果。

投票當日，共和黨籍州長候選人Kari Lake加上特朗普，已經開始提出疑問，Kari Lake要求州議會召開特別會議，修改亞利桑那州的選舉法，她尋求大幅降低提早投票及郵遞投票，並要求全部選票都用人手點算。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


nineteen − 4 =