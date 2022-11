國會中期選舉勝負未分 參院權力佈局取決於亞利桑那、內華達及喬治亞州

【KTSF 張麗月報導】

國會中期選舉仍未分勝負,參議院的權力佈局取決於亞利桑那、內華達及喬治亞州,消息指,已經開始有大量資金湧進喬治亞州的複選,此外各界也盯緊亞利桑那與內華達這兩個州的最終點票結果。

眾議院目前是共和黨佔211席,民主黨佔199席,多數派要取得218席,參議院方面是民主黨拿到48席,共和黨拿到49席,參議院主導權將取決於餘下的亞利桑那、內華達及喬治亞三個州的最終結果。

當中的喬治亞州要在下月初舉行複選來決定勝負,亞利桑那就明顯由民主黨領先,而內華達州就由共和黨稍微領先,兩個州都要點算所有郵寄選票才有分曉,這個需要多幾日時間。

而照過往經驗,選擇郵遞投票的選民,似乎比較多投向民主黨,以目前兩黨打平手來看,喬治亞才是最關鍵的州,共和黨如果不能拿下喬治亞,參議院就會維持選前的格局。

在選戰仍拉鋸下,兩黨都盯緊內華達及亞利桑那的點票程序,到週五為止,內華達仍有9萬張選票未點算,當地Clark縣選務官員表示,有點票程序要遵守,包括驗證雙重投票,截止收票的期限是下週一。

Clark縣選務處處長Joe Gloria說:「我們盡所能盡快點票,但有規定的死線在,我不能完成所有的郵遞選票,直到全部都進來。」

在亞利桑那州人口最多的Maricopa縣,至週四為止,仍有幾十萬郵寄選票有待點算,選務官員說工作人員,每日加班工作至14小時來點票。

Maricopa縣參事Bill Gates說:「明日是老兵日,這裡假期但我們開工,我們在本週六週日都開工點票,務求點清仍有的40萬到41萬張票。」

Maricopa縣在投票當日發生投票機故障,有1.7萬張現場投下而機器讀不到的選票,被上鎖封存以等待人手點算。

Maricopa縣因為發生投票機故障,加上大多數人選擇郵寄選票,或在最後一日親身到票站投票,多年來每次選舉都形成巨大的點票工作樽頸問題。

在國會選情拉鋸緊張形勢下,每拖延一天就多一天的政治焦慮,尤其是經歷了2020年大選的爭議,這次兩黨也都非常關注這個關鍵州的最終結果。

投票當日,共和黨籍州長候選人Kari Lake加上特朗普,已經開始提出疑問,Kari Lake要求州議會召開特別會議,修改亞利桑那州的選舉法,她尋求大幅降低提早投票及郵遞投票,並要求全部選票都用人手點算。

