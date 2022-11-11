國會中期選舉勝負未分 參院權力佈局取決於亞利桑那、內華達及喬治亞州

【KTSF 張麗月報導】

國會中期選舉仍未分勝負，參議院的權力佈局取決於亞利桑那、內華達及喬治亞州，消息指，已經開始有大量資金湧進喬治亞州的複選，此外各界也盯緊亞利桑那與內華達這兩個州的最終點票結果。

眾議院目前是共和黨佔211席，民主黨佔199席，多數派要取得218席，參議院方面是民主黨拿到48席，共和黨拿到49席，參議院主導權將取決於餘下的亞利桑那、內華達及喬治亞三個州的最終結果。

當中的喬治亞州要在下月初舉行複選來決定勝負，亞利桑那就明顯由民主黨領先，而內華達州就由共和黨稍微領先，兩個州都要點算所有郵寄選票才有分曉，這個需要多幾日時間。

而照過往經驗，選擇郵遞投票的選民，似乎比較多投向民主黨，以目前兩黨打平手來看，喬治亞才是最關鍵的州，共和黨如果不能拿下喬治亞，參議院就會維持選前的格局。

在選戰仍拉鋸下，兩黨都盯緊內華達及亞利桑那的點票程序，到週五為止，內華達仍有9萬張選票未點算，當地Clark縣選務官員表示，有點票程序要遵守，包括驗證雙重投票，截止收票的期限是下週一。

Clark縣選務處處長Joe Gloria說：「我們盡所能盡快點票，但有規定的死線在，我不能完成所有的郵遞選票，直到全部都進來。」

在亞利桑那州人口最多的Maricopa縣，至週四為止，仍有幾十萬郵寄選票有待點算，選務官員說工作人員，每日加班工作至14小時來點票。

Maricopa縣參事Bill Gates說：「明日是老兵日，這裡假期但我們開工，我們在本週六週日都開工點票，務求點清仍有的40萬到41萬張票。」

Maricopa縣在投票當日發生投票機故障，有1.7萬張現場投下而機器讀不到的選票，被上鎖封存以等待人手點算。

Maricopa縣因為發生投票機故障，加上大多數人選擇郵寄選票，或在最後一日親身到票站投票，多年來每次選舉都形成巨大的點票工作樽頸問題。

在國會選情拉鋸緊張形勢下，每拖延一天就多一天的政治焦慮，尤其是經歷了2020年大選的爭議，這次兩黨也都非常關注這個關鍵州的最終結果。

投票當日，共和黨籍州長候選人Kari Lake加上特朗普，已經開始提出疑問，Kari Lake要求州議會召開特別會議，修改亞利桑那州的選舉法，她尋求大幅降低提早投票及郵遞投票，並要求全部選票都用人手點算。

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