美國10月份消費物價指數略為回落 通脹或已見頂

【KTSF 張麗月報導】

聯邦勞工部最新發表的通脹數據有略為回落的跡象。

勞工部發表的最新數據顯示，消費物價指數（CPI）10月份按年上升7.7%，按月就上升0.4%，如果扣除食品和能源項目之後的核心CPI指數，按年上升6.3%，按月就上升0.3%。

這些數據全部都低過市場預期，反映出通脹漸趨緩和，有回落跡象，尤其是核心CPI指數，包括房屋的成本，從9月份處於40年來最高位略為回落，這些反映通脹的物價數據，也可以為聯儲局下月中議息時，作為重要參考指標之一。

數據指出，10月份的通脹壓力仍然處於升高狀態，部份物價出現某程度上的冷卻，二手車、貨車、醫療健保、成衣和機票等的指數，比對上個月都有下跌，佔消費物價通脹大約3分之1的房屋，是導致所有物價上升的主因。

不過有金融分析師表示，物價普遍上漲仍然構成問題，價格有回落主要是屬於一些非必要的範疇，例如機票和成衣，而家庭的預算開支，仍然未有大幅紓緩的跡象。

消費物價略為緩和，投資者認為通脹可能已經見頂，也期望聯儲局減慢激進加息的政策，但主席包維爾本月初強調，沒有計劃暫停加息，況且現時的通脹率距離局方定下2%目標仍然很遠。

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