美國10月份消費物價指數略為回落 通脹或已見頂

【KTSF 張麗月報導】

聯邦勞工部最新發表的通脹數據有略為回落的跡象。

勞工部發表的最新數據顯示,消費物價指數(CPI)10月份按年上升7.7%,按月就上升0.4%,如果扣除食品和能源項目之後的核心CPI指數,按年上升6.3%,按月就上升0.3%。

這些數據全部都低過市場預期,反映出通脹漸趨緩和,有回落跡象,尤其是核心CPI指數,包括房屋的成本,從9月份處於40年來最高位略為回落,這些反映通脹的物價數據,也可以為聯儲局下月中議息時,作為重要參考指標之一。

數據指出,10月份的通脹壓力仍然處於升高狀態,部份物價出現某程度上的冷卻,二手車、貨車、醫療健保、成衣和機票等的指數,比對上個月都有下跌,佔消費物價通脹大約3分之1的房屋,是導致所有物價上升的主因。

不過有金融分析師表示,物價普遍上漲仍然構成問題,價格有回落主要是屬於一些非必要的範疇,例如機票和成衣,而家庭的預算開支,仍然未有大幅紓緩的跡象。

消費物價略為緩和,投資者認為通脹可能已經見頂,也期望聯儲局減慢激進加息的政策,但主席包維爾本月初強調,沒有計劃暫停加息,況且現時的通脹率距離局方定下2%目標仍然很遠。

