KTSF

加州大學10間分校的教職員表示,下星期一有機會罷工,屆時可能會造成停課。

除了大學本科的課堂,實驗室研究亦可能受到罷工影響。

4萬8千名由各個工會代表的研究員及教學助理等,約76%的職員參與投票,最終以98%贊成票通過舉行罷工。

工會正與校方談判,他們表示除非學校答應訴求,否則星期一會發起罷工,他們的訴求包括交通資助、住宿及薪金等問題。

