專家建議家長及早讓孩童注射疫苗 應對今冬三種疫情（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

隨著新冠變種病毒持續傳播和流感季節來臨，再加上許多孩童感染呼吸道合胞病毒RSV，這個冬季會同時出現三種疫情，醫療設施已經開始見到更多的孩童入院，但是家長還是有辦法可以應對。

聯邦疾控中心（CDC）的資料顯示，國內目前出現的Omicron變異株BQ.1和BQ.1.1，在過去三個星期已經從確診病例的10%，增加到35%，而在今年主導國內疫情的BA.5變異株，已經在同時間內從超過半數，跌至39%。

至於目前在東南亞廣泛傳播的XBB變異株，只佔美國確診病例的不到1%。

舊金山（三藩市）加大Benioff兒童醫院觀察到，最近因為呼吸道疾病入院的兒童，有顯著的增加，主要因素是許多孩童感染呼吸道合胞病毒RSV。

舊金山加大Benioff兒童醫院運營副總裁任高子娜說：「這是一個呼吸道疾的病毒，和感冒和新冠肺炎有些相似，可能要去醫院做檢查，才能發現究竟是哪個病毒，但是要是有症狀的話，就建議家長盡快求醫。」

呼吸道合胞病毒RSV，可以引起呼吸困難、脫水、細支氣管炎或肺炎，多數的孩童在兩歲前會感染RSV，但是今年有更多年齡比較大的孩童感染這種病毒而需要入院。

因為目前沒有疫苗可以預防RSV，但有疫苗抵抗Covid和流感，衛生專家認為，應該儘早為孩童接種這兩種現有的疫苗。

任高子娜說：「當他們有兩個病毒同時發生的話，就會減輕他們嚴重的狀況，比如說，要是不幸中了RSV病毒的話，如果有Covid或流感的話，他住院或死亡率是會增加的，所以當我們沒有RSV疫苗的話，就一定要打針，去減低嚴重的情況。」

CDC指出，加州目前可以接種疫苗的孩童當中，只有13%接種了新一代Covid疫苗加強劑。

專家也提醒民眾避免感染病毒的方法：生病的話就要留在家中、在人多的室內地方帶口罩、勤洗手、遮蓋自己的咳嗽或噴嚏，並儘快接種疫苗。

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