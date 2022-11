專家建議家長及早讓孩童注射疫苗 應對今冬三種疫情（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

隨著新冠變種病毒持續傳播和流感季節來臨,再加上許多孩童感染呼吸道合胞病毒RSV,這個冬季會同時出現三種疫情,醫療設施已經開始見到更多的孩童入院,但是家長還是有辦法可以應對。

聯邦疾控中心(CDC)的資料顯示,國內目前出現的Omicron變異株BQ.1和BQ.1.1,在過去三個星期已經從確診病例的10%,增加到35%,而在今年主導國內疫情的BA.5變異株,已經在同時間內從超過半數,跌至39%。

至於目前在東南亞廣泛傳播的XBB變異株,只佔美國確診病例的不到1%。

舊金山(三藩市)加大Benioff兒童醫院觀察到,最近因為呼吸道疾病入院的兒童,有顯著的增加,主要因素是許多孩童感染呼吸道合胞病毒RSV。

舊金山加大Benioff兒童醫院運營副總裁任高子娜說:「這是一個呼吸道疾的病毒,和感冒和新冠肺炎有些相似,可能要去醫院做檢查,才能發現究竟是哪個病毒,但是要是有症狀的話,就建議家長盡快求醫。」

呼吸道合胞病毒RSV,可以引起呼吸困難、脫水、細支氣管炎或肺炎,多數的孩童在兩歲前會感染RSV,但是今年有更多年齡比較大的孩童感染這種病毒而需要入院。

因為目前沒有疫苗可以預防RSV,但有疫苗抵抗Covid和流感,衛生專家認為,應該儘早為孩童接種這兩種現有的疫苗。

任高子娜說:「當他們有兩個病毒同時發生的話,就會減輕他們嚴重的狀況,比如說,要是不幸中了RSV病毒的話,如果有Covid或流感的話,他住院或死亡率是會增加的,所以當我們沒有RSV疫苗的話,就一定要打針,去減低嚴重的情況。」

CDC指出,加州目前可以接種疫苗的孩童當中,只有13%接種了新一代Covid疫苗加強劑。

專家也提醒民眾避免感染病毒的方法:生病的話就要留在家中、在人多的室內地方帶口罩、勤洗手、遮蓋自己的咳嗽或噴嚏,並儘快接種疫苗。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。