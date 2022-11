【KTSF 朱慧琪報導】

正打算滑雪的民眾,滑雪季節正式展開,多個Sierra山區的滑雪場,週五起正式開始營運。

Sierra山區於月初下了幾英尺厚的雪,令多個滑雪場於本週未可以開始營運,週五開放的滑雪場有:Boreal Mountain Resort、Palisades Tahoe & Alpine Meadows,於週六開放的滑雪場有:Heavenly Mountain Resort、Kirkwood Mountain Resort、Northstar California Resort。

根據國家氣象局,週五的降雪總量不算多,積雪只有2至4英寸。

